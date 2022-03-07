Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy’de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığını bildirdi.

Saat 10.00’dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.

KENT MEYDANINA KUMDAN SİPERLER KURULDU

Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

Ukrayna askerleri kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı...

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