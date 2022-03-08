Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir görüntü yayınladı. Kremlin Sarayı'nın hesabından yayınlanan görüntüde kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Putin, küresel ekonomik zorluklar ile askeri çatışmaların yaşandığı dönemden geçildiğini ve ülkedeki hamile kadınlar ile düşük gelirli ailelere maddi desteğin sağlanacağını söyledi.

PROFESYONELLER ORADA

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:

"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim."

Ukrayna: Zelenskiy Putin ile görüşmek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu.

Erdoğan görüşmesi sonrası kritik adım: Putin talimat verdi gemiler Türkiye’ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Erdoğan'ın Putin ile Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gelmesi konusunda anlaştığı öğrenildi.