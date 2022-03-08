Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas’la ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kırım ve Donbas'ının tanınmasına ilişkin soruya Zelenskiy, "Bunu tartışabiliriz" cevabını verdi.

“BUNU TARTIŞIP UZLAŞA BİLİRİZ”

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına özel açıklamalarda bulundu. ABC'den David Muir'in sorularını cevaplayan Zelenskiy, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." cevabını verdi.

Kremlin'in saldırıları durdurmak talep ettiği şartlar tekrardan Zelenskiy’e sorulurken, "Ben güvenlik garantilerinden bahsediyorum. İşgal edilen ve tanınmayan bölgeleri sadece Rusya tanıyor. Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna ile birlikte yaşamak isteyen insanlar. Bu cevaplaması zor bir soru. Putin'in konuşmaya ve diyaloğa başlamaya hazır olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

“KİEV’DE KALIYORUM”

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez dün gece başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi. Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." dedi.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

ABD varili devirdi: Brend petrol 126'a fırladı, Rusya 300 doları işaret etti Batılı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler petrolü fiyatlarını arttırınca Brent petrolün varil fiyatıda yükseldi ve konuyla ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini açıkladı.

Rusya’nın bir sonraki hedefi Moldova! Ülkede acil durum ilan edildi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 13’üncü gününe girilirken tüm dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e odaklanmış durumda. Özellikle Putin’in bu saldırıları başlatmasının altında yatan niyetler ve hedeflerin ne olduğu merak edilmeye devam ediliyor. Rusya’nın olası saldırılarından dolayı hazırlanmaya başlayan Moldova ise çoktan yaklaşan tehlikeyi görmüş durumda.