Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada Rusya savaşına ilişkin bilgi vererek önemli açıklamalarda bulundu. Bedeli ne olursa olsun vatanları için savaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya bir terör devleti olarak kabul edilsin" dedi.

"UKRAYNA BU SAVAŞI İSTEMEDİ"

Zelenskiy, Ukrayna’nın bu savaşı istemediğini belirterek, “En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak” dedi.

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