Türkiye Gazetesi

Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklama ile 9 Mart-9 Eylül arasında döviz cinsinden satışları askıya aldığını duyurdu.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

Putin'den yaptırımlara ruble hamlesi! 'Dost olmayan' ülkeler kararı Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak. Ülkede "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için hükümete iki gün süre tanındı.

Rus borsasında tarihi çöküş! Ruble sert düştü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde yaptırımlara rağmen Ukrayna'daki ilerleme devam ediyor. Ekonomik yaptırımların ardından Rusya’nın SWIFT sisteminden de çıkarılması Rus borsasında çöküşe neden oldu. Rus rublesi dolar karşısında yüzde 20 değer kaybederken Rusya Merkez Bankası'da politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.