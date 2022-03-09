Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Jonathan Lis imzasıyla yayınlanan makalede; Bunun, 2008’den bu yana Türkiye’ye İsrail’den cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyaret olacağını ifade eden Lis, Herzog’un da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkeye davet edeceğini ifade etti. İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü Mitvim’in Başkanı Nimrod Goren’in, “Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti, İsrail ile Türkiye arasındaki kademeli yakınlaşmada önemli bir adımdır” görüşüne yer verilen makalede, ocak ayında İsrailli bir yetkilinin iki ülke arasındaki ilişkilerin “donmuş” olmaktan “serin”e doğru gittiğini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan’ın bir süredir İsrail ile daha sıcak ilişkiler kurmak için çalıştığı ifade edilen makale şöyle devam etti: “İlişkileri yenileme çabaları, Türkiye'de yaşanan şiddetli ekonomik kriz ve Erdoğan'ın başta Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle diplomatik bağları yükseltmeye yönelik eş zamanlı çabalarının zemininde ortaya çıkıyor. Filistin halkını himaye etmeye çalıştığı bilinen Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de büyük şüpheyle karşılanıyor. Ocak ayında, Başbakan Naftali Bennett Haaretz'den Yossi Verter'e verdiği bir röportajda, ‘Cumhurbaşkanımız ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi dışlamıyorum. Ancak ben istikrarlı bir Orta Doğu'ya ulaşmak için İran meselesine odaklanmayı tercih ediyorum. Türkiye ile ilgili hiçbir hayalim yok. Gazze'de kriz anlarında neler olduğunu gördüm. Tüm dinamiklere çok aşinayız’ demişti.”

İki ülke arasında son 10 senede ilişkilerin inişli çıkışlı geçtiği, en son krizin 2018’de Gazze sınırında 61 Filistinlinin öldürülmesiyle çıktığı belirtilen makalede, Türkiye’nin buna tepki olarak büyükelçisini çektiği hatırlatıldı. Herzog'un yazın cumhurbaşkanı olmasından sonra iki ülke lideri arasında diyalog kanalı açıldığı, Erdoğan’ın ilk kez Herzog'u seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradığı belirtilen makalede, “Herzog da Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift Natalie ve Mordi Oknin'in serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Erdoğan ile görüştü. Erdoğan üçüncü kez de Herzog'un annesinin ölümüyle ilgili taziyelerini iletmek için aradı. Bennett de bir Türk lider ile bir İsrail başbakanı arasında 2013'ten bu yana yapılan ilk görüşmede, Okninlerin serbest bırakılmasına kişisel katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

Makaleye göre İsrail, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarından dolayı ittifak kurduğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle ilişkilerinin zedelenmemesi için şimdiye kadar Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirmekten kaçınıyordu. İsrail’in karar değiştirmesinde, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki EastMed projesine desteğini çekmesinin de rolünün olduğu sanılıyor.