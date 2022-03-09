Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 14. günde de devam ediyor. Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska sosyal medya hesabından dünyaya açık bir mektup paylaştı.

“Küresel Medyaya Açık Mektup” başlığıyla yazılan yazıda, Siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle “Şahitlik Ediyorum” yazıyor. First Lady Zelenska, Ukrayna’daki savaş ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu.

ÜÇ AYRI DİLDE YAYINLANDI

Üç ayrı dilde yayınlanan metinde Zelenska çok sayıda medya kuruluşundan gelen röportaj tekliflerinin geldiğini belirtti ve "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" dedi.

"24 ŞUBAT SABAHI RUS İŞGALİ ANONSLARIYLA UYANDIK"

Zelenska, "Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi" diye yazdı. Zelenska, mektupta savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar için ne kadar dehşetli olduğunu yazdı ve hayatını kaybeden çocukları andı.

First Lady Olena Zelenska “Küresel Medyaya Açık Mektup” başlığıyla yazılan yazıda, Ukrayna’daki savaş ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu.

Zelenska, "Rusya sivillere karşı savaş açmadığını söylediğinde ben ilk olarak hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayıyorum" yazdı.

Telegramdan yayınlanan mesajda savaş sırasında doğan çocuklardan da bahsetti ve yenidoğan bebeklerin gördükleri ilk şeyin sığınaklardaki beton tavaları, yer altındaki kirli havayı teneffüs ettiklerini vurgulayarak "Kapana kısılmış ve dehşet içinde insanlar karşıladı onlardı. Bu noktada hayatları boyunca barış görmemiş onlarca çocuk var" diye yazdı.

Eşinin Batı’ya yönelik yaptğı çağrıyı yineleyen First Lady, Ukrayna hava sahasının uçuğa kapaılmasını talep etti. Zelenska, "Bazı şehirlerde aileler günlerce bomba sığınaklarından çıkamıyor çünkü sivil altyapı ayrım gözetilmeksizin ve kasten bombalanıyor" dedi.

"PUTİN'İ DURDURMAZSAK DÜNYADA GÜVENLİ YER KALMAYACAK"

Tüm dünyaya teşekkür eden First Lady Zelenska "Nükleer savaş ile hepimizi tehdit eden Putin'i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak."

Mesajından sonra dünya basınında gündem olan 44 yaşındaki First Lady uluslarası kamuoyunun dikkatini ülkesine çekmek ve halkın moralini yükseltmekte önemli rol oynuyor

Zelenskiy, ‘Pes etmeyeceğiz’ deyip çağrıda bulundu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, asla pes etmeyeceklerini söyleyerek, ülkerele yaptırımların arttırılması ve Rusya'nın terör devleti olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

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