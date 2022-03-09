Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 14’üncü gününde devam etti. Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna’nın Mariupol şehrinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurduğu iddia edildi. Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko, kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığını aktardı. Mariupol Belediye Meclisi ise hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.

Rusya’nın bir sonraki hedefi Moldova! Ülkede acil durum ilan edildi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 13’üncü gününe girilirken tüm dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e odaklanmış durumda. Özellikle Putin’in bu saldırıları başlatmasının altında yatan niyetler ve hedeflerin ne olduğu merak edilmeye devam ediliyor. Rusya’nın olası saldırılarından dolayı hazırlanmaya başlayan Moldova ise çoktan yaklaşan tehlikeyi görmüş durumda.

Rusya savaşı kazanırsa ne olur? İşte muhtemel senaryolar Dr. Mehmet Perinçek savaşı Rusların kazanması durumunda Batılı ülkelerin çekileceğini, alanın Türk şirketlerine kalacağını söylerken Prof. Dr. Caşin, coğrafi, stratejik ve mali açıdan Ankara’nın büyük kaybı olacağını kaydetti.