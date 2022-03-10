Türkiye Gazetesi

Rusya, Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Tüm dünyanın gözü Antalya’da yapılacak görüşmeye çevrildi.

Zelenskiy imzaladı: Ukrayna'da savaş döneminde siviller silah kullanabilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

AA'nın haberine göre; söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.



Rusya çocuk hastanesini vurdu, Zelenskiy isyan etti: Hava sahasını kapatın, cinayetleri durdurun Rus ordusunun Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yapan Zelenskiy, dünyaya seslenerek, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” dedi.

Zelenskiy, ‘Pes etmeyeceğiz’ deyip çağrıda bulundu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, asla pes etmeyeceklerini söyleyerek, ülkerele yaptırımların arttırılması ve Rusya'nın terör devleti olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.