Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın 'tahıl ambarı' olarak bilinen Ukrayna, Rusya işgali sonrası toprakları için önlem alıyor. Önemli bir gıda üreticisi ve ihracatçısı olan Ukrayna, Rusya ile arasındaki savaş nedeniyle bu yılki hasadının tehlikeye atılacağı öngörülürken Ukrayna Başbakanından gıdaya ilişkin bir açıklama geldi.

GIDA REZERVİ HEDEFİ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahıl ve diğer gıda malzemelerinin geri alınacağını bildiren Shmyhal, satın almaya ilişkin ayrıntı vermedi.

UKRAYNA'NIN AVRUPA İÇİN ÖNEMİ

Shmyhal, "Gıda rezervi ile ülkeye yeterli gıda sağlanacak.” dedi. Öte yandan, Ukrayna Avrupa'da önemli bir gıda üreticisi ve ihracatçısı.

32 MİLYON HEKTARLIK EKİLEBİLİR ALAN

Yaklaşık yüzde 70'i verimli topraklarla kaplı olan Ukrayna'nın 32 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğu belirtiliyor. Bu oran tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekilebilir arazinin 3'te 1'ine tekabül ediyor.

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