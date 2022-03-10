Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 15. günündeyken Rusya'nın saldırıları devam ediyor. 3 müzakereninde cevapsız sonuçlanmasının ardından Türkiye arabulucluk yaparak Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlıklarını ağırladı. Antalya'da bugün düzenlenen Antalya Diplomasi Formu 1.5 saat sürmüş fakat olumsuz sonuçlanmıştı.

Forum sonrası Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın Dışişleri Bakanlıkları basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı bir gazetecinin Kırım Tatarları'na ilişkin sorduğu soru üzerine öfkelenerek sert cevaplar verdi.

'KADINLARI KAÇIRMAYA BAŞLADINIZ'

Ukraynalı gazeteci sorusunda "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde sorusunusormasının ardından Lavrov, ses tonunu sertleştirerek "Yalan! Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim." şeklinde cevap verdi.

'ŞAHSİ KONULAR'

Lavrov, ardından aynı gazeteciye "Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor, Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz" ifadeleriyle cevap verdi.

'TELEVİZYONA ÇIKTIN, KAHRAMAN OLACAKSIN'

Gazetecinin kendisine cevap vermeye çalışması üzerine Lavrov, "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" dedi.

Lavrov’dan ‘nükleer savaş’ açıklaması Türkiye’nin girişimleri ile Antalya’da gerçekleştirilen kritik zirveden ateşkes konusunda karar çıkmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş çıkacağına inanmadığını söyleyerek “Dengeli diplomatik çözümler için hazırız” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Zirvenin sona ermesiyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, zirve sonrası yeniden görüşmeye açık olduklarını belirtti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taleplerini “Teslimiyet listesi” olarak yorumladı.

Kritik zirve sonrası Lavrov'dan dünyaya yaptırım mesajı: Öyle bir şey yapacağız ki... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü zirvesi tam 1,5 saat sürdü. Kritik zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaşta Ukrayna'yı sorumlu tutan Lavrov, “Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullanarak dünyaya tepki gösterdi. Aynı zamanda Batı'nın yaptırımlarına tepki gösteren Lavrov, "Bir daha Batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak. Yaptırımları siyasi saldırganlığın bir parçası haline getirdiler" dedi.