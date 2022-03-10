Türkiye Gazetesi

İsveç Savunma Bakanı Peret Hultqvisti, ülkesinin devlet televizyonu SVT'de, haber programı "30 dakika"ya açıklamalarda bulunan Hultqvist, geçen sene kasım ayında sarf ettiği "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatarak, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti." ifadelerini kullandı.

Yakın bölgelerin güvenliği için İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını dile getiren Hultqvist, "İsveç'in NATO'ya üye olması, güvenlik çizgisini temelden değiştirmek anlamına gelir. Bu, yakın bölgemizin güvenliğini etkiler." diye konuştu.

'GEÇEN SENE SAVUNMAYA 6,5 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYRILDI'

Hultqvist, İsveç'in askeri savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımını yapacaklarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracaklarını söyledi.

SVT'nin haberine göre, İsveç, geçen sene askeri savunmaya 6,5 milyar dolar bütçe ayırdı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütçenin 11 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Rusya savaş uçakları İsveç'in hava sahasını ihlal etti İsveç Hava Kuvvetleri açıkladı, 4 Rus savaş uçağı hava sahalarını ihlal etti.

İsveçliler Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi Rusların tehdit ettiği ülkelerden biri olan İsveç'te yüzlerce kişi, Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi.