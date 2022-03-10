Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'yı terk eden vatandaşlardan İngiltere'ye gitmek isteyenler, zorlu vize süreçleri nedeniyle mağdur edildikleri iddiası gündeme düştü. Söz konusu iddialar neticesinde İngiltere'ye tepkiler büyürken yapılan yeni açıklamayla bu durumun düzeltildiği duyuruldu. İngiltere, Ukrayna'yı terk edenlere yönelik vize başvuru sürecini kolaylaştırdıklarını, pasaport sahibi Ukraynalıların vize başvuru merkezlerine gitmeden çevrim içi başvuru yapabileceğini açıkladı.

YENİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesine sığınmak isteyen Ukraynalıların vize sürecine ilişkin güncellemeleri paylaştı.

Sürecin daha hızlı ve basit hale getirilmesi için bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Patel, konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Mart Salı gününden itibaren pasaport sahibi Ukraynalıların, İngiltere'ye gelmeden önce biyometrik bilgilerini vermek için vize başvuru merkezine gitmelerine gerek kalmayacaklarını duyuruyorum. Bunun yerine, başvuruları değerlendirildikten ve uygun kontroller tamamlandıktan sonra, programa uygun olduklarına ve İngiltere’ye gelebileceklerine dair doğrudan bir bildirim alacaklar. Kısacası, pasaportlu Ukraynalılar, nerede olurlarsa olsunlar, tamamen çevrim içi olarak buraya gelmek için izin alabilecekler ve İngiltere'de bir kez biyometriklerini verebilecekler."

Bakan Patel, ilerleyen günlerde iç güvenliği korumak için daha fazla değişikliğin yapılması durumunda parlamentoyu bilgilendireceğini de belirtti.

ZORLU VİZE SÜRECİ İNGİLTERE'YE ELEŞTİRİ OKLARINI ÇEVİRMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyona geçerken İngiltere'nin şu ana kadar sığınma talebinde bulunan 760 Ukraynalıya vize vermesi tepkilere neden olmuştu.

Fransa'nın kıyı kenti Calais'ten İngiltere'ye geçmeye çalışan yaklaşık 600 mültecinin mahsur kaldığı ve birçoğunun evrak eksikliği nedeniyle geri çevrildiği bildirilmişti.

Avrupa'nın farklı şehirlerindeki İngiliz konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmak isteyen Ukraynalılara sınırlı sayıda randevu verilmesi, sürecin yavaş ve karmaşık olması hem iktidar hem de muhalefetteki milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.

İngiltere 300 Ukraynalı mülteci aldı Ukrayna’da savaştan kaçan siviller batıdaki ülkelere gidiyor. Birleşmiş Milletler (BM)’nin duyurduğu rakama göre ülkesini terk eden sivillerin sayısı 2 milyona ulaştı. İngiltere’nin ise şimdiye kadar 300 Ukraynalı mülteciyi kabul ettiği öğrenildi.

BM'den Ukrayna açıklaması: 1 milyon 735 bin 68 mülteci komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM Ukrayna'dan ayrılan mülteci sayısını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 11. güne girdi. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM: 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en az 660 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.