Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor. Rus ordusu Svitlodarsk’da bulunan doğalgaz boru hattına saldırdı, daha sonra yangın çıktı. Rusya, Ukrayna’da stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukraynalı gazeteci ile tartıştı Antalya'daki 3'lü zirve sonrası Ukraynalı bir gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde bir soru sorunca Lavrov "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" diye cevap verdi.



Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu ​Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.