Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu işkal girişimi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar” dedi.

PROVOKASYONUN AMACINI DA AÇIKLADI

Provokasyonun amacını Belarus'un Ukrayna'ya saldırısı olarak tarif eden Reznikov, “Provokasyonun amacı Belarus'un mevcut liderliğini Ukrayna'ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİZİ BU SAVAŞA DAHİL ETMEYİN

Bakan Reznikov ayrıca Belarus'a seslenerek, “Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.

Belaruslu sürgünler Ukrayna için özel ordu kurdu: Ya evde kalın ya bize katılın Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken, halkın direnişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Zelenskiy açıklama yaparak ülkesine destek çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy'in destek çağrısına Belaruslu sürgünlerden cevap geldi. Belaruslu sürgünler Ukrayna’ya destek amacıyla özel bir birlik oluşturdu. Açıklamadan sonra Belarus’tan gelen istifa haberleri de dikkat çekti.

Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı, Putin'in gizli planı ifşa oldu Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan desteğini daha savaş başlamadan açıklayan Belarus lideri Alexander Lukaşenko dün kırdığı büyük potla Rusya'nın gizli planını adeta deşifre etti. Batı medyası olayı 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' başlığıyla verdi.