Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı. Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

"ÖLENLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜ"

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kente insani yardımları da engellediğine dikkati çeken Kuleba, bunun durdurulması için uçaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Mariupol'da 11 saatlik geçici ateşkes Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde de devame diyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan 11 saatlik geçiçi ateşkes başladı. Diğer taraftan, BM Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Ukrayna'da Mariupol Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Mariupol Emniyet Müdürlüğüne saldıran ayrılıkçılardan 20'ye yakınının öldürüldüğünü, 4'ünün ise yakalandığını belirtti.

Mariupol'de yönetim binası Rusya yanlısı grupların elinde Mariupol kentinde yönetim binası Rusya yanlısı grupların elinde bulunuyor.

Rusya çocuk hastanesini vurdu, Zelenskiy isyan etti: Hava sahasını kapatın, cinayetleri durdurun Rus ordusunun Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yapan Zelenskiy, dünyaya seslenerek, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” dedi.

Rusya çocuk hastanesini vurdu Rus ordusunun, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduğu bildirildi.