Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününde tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya, son derece modern silahları ve uçak teknolojisine rağmen hava üstünlüğünü halen ele geçirememesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Bu gelişmelerin akabinde Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 10 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti' lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Ukrayna Ordusu görüntülerle birlikte Rus tarafına bir de tehdit mesajı gönderdi.

10 TANE RUS SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Savaştan önce Rus ordusuna kıyasla çok daha güçsüz olduğu yorumları yapılan Ukrayna ordusu Ruslara karşı direnirken, ülkede bir şehir efsanesi de ortaya çıktı. Bu isim ise “Kiev'in hayaleti” lakaplı bir MİG-29 kullanan Ukraynalı pilot. Kimliği açıklanmayan bu pilot, açıklamalara göre tam 10 tane Rus savaş jetini düşürdü. Ukrayna ordusu, Ukrayna işgalinin kahramanlarından biri haline gelen Kiev’in Hayaleti’ lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntülerini ilk kez paylaştı.

"RUHUNUZU İÇİN GELİYORUM"

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin genelkurmayı tarafından yayınlanan görüntülerde Ruslara bir tehdit mesajı da yer aldı. Silahlı kuvvetler, Kiev Hayaleti’nin görüntüsünü yayınlarken, ‘Merhaba işgalci, ruhunuz için geliyorum!’ yazdı. Görüntüde bir MiG-29 savaş uçağının kokpitinde, yüzü siyah bir vizör ve oksijen maskesinin arkasına gizlenmiş bir asker yer alıyor.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için “Kiev’in Hayaleti” olarak tanımlandığı aktarıldı. İki ülke arasındaki çatışmalar başlamadan önce Putin’in yaklaşık bin 200 savaş uçağı varken, Ukrayna’nın sadece 124 uçağı olduğu, ancak Rusların sürekli uçak kaybettiği öne sürüldü.

Sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet', 24 Şubat 2022’de, 10 Rus uçağı düşürdü.

Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Kiev’de kent meydanına barikatlar kuruldu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in (BM)'nin açıkladığı rakamlara göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını,bildirdi. Çatışmaların devam ettiği bölgede başkent Kiev’in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Kiev-Moskova 3. tur görüşmelerine hazırlanıyor Rusya ve Ukrayna 3’üncü kez müzakere için masaya oturacak. Daha önce 28 Şubat ve 3 Mart’ta bir araya gelen heyetlerin bugün tekrar toplanması bekleniyor.

Belediye Başkanı, 'Kiev'den vazgeçmeyiz' deyip soluğu askerlerin yanında aldı Rusya ordusunun Kiev’e girmeye hazırlanmasına karşın Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, askerlerle birlikte savunma hatları oluşturma çalışmalarına katılarak, başkentten vazgeçmeyecekleri mesajını verdi.