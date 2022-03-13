Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte, "Uçuşa yasaklı bölge istediğinde, bu, onu ihlal eden Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tahmininden daha fazla kayıp verdiğini ve hava sahasını kontrol edemediğini savunan Borrell, "Putin, Ukrayna'nın zayıf olduğunu, birkaç günde teslim olacağını, Batı'nın da bölündüğünü, bu kadar güçlü finans ve ekonomik yaptırım kararları alamayacağımızı düşünüyordu ama hepsinde yanıldı." dedi.

'AB'NİN AMACI PUTİN'E BASKI YAPMAK'

"AB'nin amacı Putin'i devirmek değil, baskı yapmak." diyen Borrell, "Rus siyasi sisteminde yaşananlar Rusların meselesidir. Rusya'ya siyasi rejimini değiştirmesi için yaptırım uygulamıyoruz. Açık bir şekilde, Putin'in siyasi desteğinin temeli olan oligarkları yaptırımlarla cezalandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Borrell, Rusya'nın "savaşı kazanması ve Ukrayna'nın buna boyun eğmesi halinde bunun en güçlünün en zayıfı ezmesi ve orman kanununun kapılarının açılması anlamına geleceğini" ifade etti.

ABD Ukrayna'ya uçak gönderecek mi? Biden'dan 3. Dünya Savaşı yorumu Biden, Ukrayna'ya Rusya savaşı sürecinden gerekli destek ve yardımları yapacaklarını söyleyerek, ABD'lilerin kullandığı uçakları göndermenin ise 3. Dünya Savaşı olacağını belirterek doğru olamdığını savundu.

Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor" Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulundu. Psaki, Ukrayna’ya savaş uçağı göndermenin riskli olduğunu söyledi ve ABD’nin bir dünya savaşını önlemeye çabaladığını vurguladı.