Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi nedeniyle 3 milyona yakın Ukraynalı, başta sınır ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya göç etti. İşgalde 18'inci gün geride kalırken, Ukraynalı mülteciler için İngiltere'de başlatılan kampanya gündem oldu.

Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecileri evlerine almak isteyenlere yardım yapılacağı açıklandı. Detayları ortaya çıkan kampanyaya göre evlerindeki bir odayı Ukraynalı mültecilere açanlara ayda 350 pound (yaklaşık 6 bin 700 TL) destek sağlanacağı belirtildi.

DÜNYADA BİR İLK

Savaşın başından bu yana yaklaşık 3 milyon insanın ülkeden kaçtığı belirtilirken, Ukraynalıların minimum 6 ay kalabileceği duyuruldu. Bütçenin sponsorlardan ve bağışçılardan geleceği açıklanırken, bu tür bir ödeme sisteminin dünya üzerinde bir ilk olduğu da kaydedildi.

Mültecilerin ve ev sahiplerinin birbirlerini sosyal medya ya da tanıdıklar aracılığıyla bulması beklenirken daha sonra yasal başvuru yapılacağı da belirtildi.

İngiltere geri adım attı: Ukraynalı mültecilere vize kolaylığı Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci yaşattığı gerekçesiyle tepki toplayan İngiltere, geri adım atarak söz konusu süreci kolaylaştırdığını açıkladı. Bu kapsamda pasaport sahibi Ukraynalıların vize başvuru merkezlerine gitmeden çevrim içi başvuru yapabilecekleri duyuruldu.