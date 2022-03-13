Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 18'inci gününde kritik bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını dile getirdi.

“HUKUKİ FORMAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Podolyak yaptığı açıklamada, tarafların dördüncü kez buluşacağını belirterek, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu. Yarın veya ertesi gün olabilir. Tüm sorunları ele aldık ve şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“RUS TARAFI ÇOK DAHA OLUMLU BAKIYOR”

Öte yandan Podolyak, müzakerelerin sonucunda bir dizi askeri önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulunarak, “Bu tür durumların tekrar yaşanmaması için bu çıkarları bir şekilde koruyan, Ukrayna'yı zarar görmekten koruyan tekliflerimiz var. Bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum; Rus tarafı duruma artık çok daha olumlu bakıyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Almanya'dan Rusya kararı: 9 ay sonra bitireceğiz Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok ülke tarafından ekonomik yaptırıma maruz kalan Rusya için Almanya'dan da yeni bir hamle geliyor. Bakan Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri çevrim içi yapılıyor Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerden daha önce sonuç alınamadı. İki ülke arasında görüşmelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.