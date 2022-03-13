Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşının 18'inci gününde çatışmalar alevlendi. Başkent Kiev'de süren çatışmalarda, New York Times muhabiri Brent Renaud'un öldürüldüğü bir diğer muhabirin ise yaralandığı açıklandı.

RUS GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın çatışmaları şiddetlendirmesi sonrası bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Uzun süredir şiddetli çatışmalara sahne olan bölgedeki son duruma tanıklık etmek üzere bölgede faaliyet gösteren New York Times muhabiri Brent Renaud'un Rus güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Kiev Bölgesi Polis Müdürü Nebitov Andrey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ölümünü doğruladı. Andrey, Amerikan gazetecinin ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu kaydetti.

Rusya'da 'yaptırım' paniği büyüyor: Saatlerce kuyruk beklediler Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası uluslararası birçok kozmetik ve kişisel bakım mağazasının Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması sonrası ülkede alışveriş paniği başladı, mağazalarının önlerinde saatler süren kuyruklar oluştu.

Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Almanya'dan Rusya kararı: 9 ay sonra bitireceğiz Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok ülke tarafından ekonomik yaptırıma maruz kalan Rusya için Almanya'dan da yeni bir hamle geliyor. Bakan Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.