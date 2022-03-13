Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi.

AGRESİF BİR SAVAŞ VERİLİYOR

Kuleba, Rusya’nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, “Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba acı bilançoyu açıkladı: Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın kuşattığı liman kenti Mariupol'de gerçekleşen saldırılarda 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Zirvenin sona ermesiyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, zirve sonrası yeniden görüşmeye açık olduklarını belirtti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taleplerini “Teslimiyet listesi” olarak yorumladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM'de dünyaya seslendi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.