Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke |ANTALYA

Antalya Diplomasi Forumu’nda gazetemize özel açıklamalarda bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto “Rusya’nın Ukrayna’ya beklenmedik saldırısı, Finlandiya halkının büyük çoğunluğunda çok derin güvenlik endişesine yol açtı. Sadece Finlandiya da değil, İsveç’te de aynı şekilde. Bu zamanda böyle bir şeyin olması insanları kaygılandırdı” dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan bir kamuoyu yoklamasında Finlandiyaların çoğunluğunun, NATO üyesi olunması gerektiği yönünde fikir bildirdiğini söyleyen Haavisto “Bu kamuoyu yoklaması insanların güvenlik konusundaki endişelerini yansıttı. Biz zaten NATO ile çok yakın ilişkilere sahibiz. Birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Mesela geçtiğimiz cuma günü, NATO dışişleri bakanları toplantısına katıldım. Kendi güvenliğimizi artıran askeri tatbikatlarda NATO ile birlikte yer alabilmemiz Finlandiya için çok önemli. NATO’ya üye değiliz ama NATO ile yakın iş birliği hâlindeyiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE BARIŞ ZEMİNİ SAĞLADI”

Türkiye’nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Drimitrov Kuleba’yı Antalya’da bir araya getirmesini de değerlendiren Finlandiyalı Bakan “Türkiye’nin bu çatışmaları durdurmak için yollar araması çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuş-oğlu iki ülke dış işlerini bir araya getirerek barışa bir fırsat verilmesini sağladı. Ancak sahada askerî çatışmalar devam ederken, barışçıl bir çözüm bulmak her zaman zordur. Ancak iki bakanı burada bir araya gelmesi bir şekilde ortak zeminde buluşmaları çok önemliydi” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Putin'den kimyasal silah hamlesi! NATO kırmızı alarm verdi... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 16'ncı gününde Rusya'nın kimyasal silah kullanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İki gündür manşetlerde konu olan kimyasal silah iddiası, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çıkan iddialar üzerine açıklamalarda bulunan İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey kimyasal silahların kırmızı çizgi olduğuna dikkat çekti ve böyle bir durumda NATO'nun tavrının değişebileceğini söyledi. Savaşa katılmayacağını belirten NATO çatışmaya müdahil olmak zorunda kalırsa savaşta tüm dengeler değişebilir.