Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı konuşmada NATO’ya net mesajlar gönderdi. Zelenskiy halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’daki Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ni vurduğunu ifade etti. Bu noktanına NATO üyesi Polonya’ya 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bugün yine kara bir gündü. Rus füzeleri ve bombaları yine doğudan batıya ülkemizi vurdu. Sadece Lviv bölgesine 30 füze düştü. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne yönelik bombardımanda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı. Rusya topraklarını tehdit edebilecek hiçbir şey olmadı ve sadece 20 kilometre uzakta NATO sınırları var" ifadelerini kullandı.

“FÜZELER NATO TORPRAKLARINA DÜŞME AN MESELESİ”

NATO üyesi ülkelerin liderlerini geçtiğimiz yıl uyardığına dikkat çeken Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

ABD’Lİ GAZETECİNİN ÖLÜMÜ

Rus saldırılarında hayatını kaybeden ABD'li gazeteci Brent Reno'ya değinen Zelenskiy, bunun Rusya tarafından kasıtlı bir saldırı olduğu kaydetti. Zelenskiy, "ABD'li gazeteci Brent Reno bugün Kiev bölgesinde öldürüldü. Meslektaşı yaralandı. Bu, Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Fakat Batı'daki herkes ne yaptıklarını bilmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca konuşmasında, bugün Ukrayna için savaşan yaralı Ukrayna askerlerini ziyaret ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna doktorlarına, hemşirelerine ve tüm hastanelerin çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra uluslararası müzakerelere de devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bulgaristan, Slovakya, Çekya, Romanya, Polonya, İngiltere. Uluslararası müzakereler önemlidir. Bu ülkelerin desteğini hissediyoruz. Ordumuzun desteğini hissediyoruz. Bu önemli" şeklinde konuştu.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Ülkesinde sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalardan da bahseden Zelenskiy, "10'dan fazla insani koridor çalıştı. Kiev ve Luhansk Bölgesi'nde 5 bin 550 kişi kurtarıldı. 6 gün içinde 130 binden fazla. Ne yazık ki, Mariupol'daki insani yardım koridoru engellendi. Gerekli her şeyi yaptık. Rus birlikleri kargoların ve otobüslerin hareketini bozdu. Ama tekrar deneyelim. Tekrar deneyeceğiz. İnsanlarımıza yardım edene kadar. Çünkü onlar bizim" ifadelerini kullandı.

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