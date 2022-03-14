Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 19. gününde saldırıları sürerken acı haberlerde gelmeye devam ediyor. Rus ordusu sivil, kadın, çocuk demeden saldırılarını sürdürürken Ukrayna ise tüm gücüyle Rus birliklerine direniyor.

Rusya'nın başlattığı savaştan ne yazık ki en çok siviller hatta kadın ve çocuklar etkilendi. Geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun Mariupol'de Mariupol'de doğum hastanesini vurması sonrasında sedyeyle ambulansa götürülen ve bu kareyle savaşın simgesi haline gelen hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. O görüntüler dünyayı derinden sarsmış ve savaşın korkunç yüzünü bir kez daha göstermişti.

ANNENİN ACI FERYADI

Associated Press'te yer alan habere göre, savaşın simgesi haline gelen hamile kadın, cepheye daha yakın olan başka bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğini kaybetmek üzere olduğunu anlayan kadın sağlık görevlilerine son olarak "Beni şimdi öldürün!" diye bağırdı.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Cerrah Timur Marin, kadının leğen kemiğinin ezildiğini kalçasında kırık olduğunu, bebeğin sezaryen ile doğurtulduğunu ancak 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Cerrah Marin hemen anneye odaklandıklarını ancak 30 dakikadan süren müdahaleye karşın annenin de tepki vermediğini belirterek "Ne yazık ki ikisi de öldü" dedi.

RUSYA 'SAHTE HABER' DEDİ

Savaş suçlarıyla suçlanan Rus yetkililer, doğum hastanesinin Ukraynalı aşırılık yanlıları tarafından üs olarak kullanılmak üzere ele geçirildiğini ve içeride hiçbir hasta ya da sağlık görevlisinin kalmadığını iddia etmişti. Rusya'nın BM büyükelçisi ve Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, görüntüleri "sahte haber" olarak nitelendirmişti.

Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

Rusya Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçılar topluyor iddiası ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna savaşı için Suriye'den daha önce yabancı şehir savaşı tecrübesi olan savaşçılar topladığı iddia edildi.