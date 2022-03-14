Türkiye Gazetesi

The Verge'ün haberine göre, Bernstein'ın sosyal medyası, Wikipedia adresi ve çalışma yeri dahil bilgileri GUBOPik'in Telegram kanalında paylaşıldı. Bernstein'ın fotoğrafının ve kişisel bilgilerinin yanı sıra tutuklanmasına ilişkin bir video da yayınlandı. Bernstein, 'Rus karşıtı sahte bilgi dağıtmakla' suçlanıyor.

Zerkalo ayrıca Berstein'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili Wikipedia makalelerini düzenlemekle suçlandığını da bildirdi. Bununla birlikte, Telegram kanallarındaki bilgilerin hiçbiri, Bernstein'ın resmi olarak neyle suçlandığını tam olarak belirtmiyor. Bernstein'ın Rusça Wikipedia makalelerinde 200 binden fazla düzenleme yaptığı da biliniyor. Şu anda hesabı 'süresiz olarak engellendi' olarak tanımlanıyor.

RUS KARŞITI HABERLERE UYARI

Telegram'daki Rus Wikipedia kanalında, Belarus ve Rusya'daki kullanıcılara da kişisel verilerini gizlemeleri ve yalnızca savaşla ilgili makaleleri diğer hesaplardan düzenlemeleri tavsiye edildi. Bu arada Belarus, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca lojistik destek sunarak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru hareket eden birimler için bir hazırlık alanı olarak hizmet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'sahte haber' yayan insanları 15 yıla kadar hapisle cezalandıran bir yasayı geçtiğimiz hafta imzaladı. Ülkenin teknoloji ve iletişim ajansı Roskomnadzor, Ukrayna işgaliyle ilgili olarak Wikipedia'yı engellemekle tehdit etti. O sırada Wikimedia Vakfı, Rus Wikipedia editörlerini destekleyen bir bildiri yayınladı.

The Verge'ün ulaştığı Wikimedia Vakfı sözcüsü, grubun durumu yakından izlediğini söyledi.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.

American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurdu ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş sebebi ile Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.