Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart tarihlerindeki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 İHA kaybetti.



Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna savunma güçlerine katıldı.

Rus askerlere dikkat çeken teklif: Savaş uçağını getir, 1 milyon doları al Ukrayna topraklarında Rusya'nın askeri müdahalesi sürerken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Rus askerlere seslenen kuruluş, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.