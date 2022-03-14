Türkiye Gazetesi

Almanya askeri harcamalarını artırmak için adım atıyor. Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin ABD'den F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

Berlin yönetiminin ABD'den F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası askeri harcamalarını artıracağını duyuran Almanya, bu yöndeki ilk adımını atıyor.

'35 ADET F-35 ALMAYI PLANLIYOR'

Reuters'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Almanya, hava kuvvetlerine ABD yapımı F-35 savaş uçakları katmak için harekete geçti.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını; bu yönde adım atıldığını bildirdi.

Berlin yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise gelmiş değil.

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya'dan Rusya kararı: 9 ay sonra bitireceğiz Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok ülke tarafından ekonomik yaptırıma maruz kalan Rusya için Almanya'dan da yeni bir hamle geliyor. Bakan Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.