Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir" ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.

Zelenskiy Putin ile görüşme isteğini yineledi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili olarak açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelensky, müzakerelerin amacının iki lideri bir araya getirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy 'Haklı çıktım' diyerek uyardı: Artık an meselesi! Rus ordusunun işgal girişimine karşı direnen ve yaptığı açıklamalarla dünyaya seslenerek yardım isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den bu sefer korkutan bir çağrı geldi. Zelenskiy, Rusya saldırılarına karşı NATO'yu uyardı ve "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek" dedi.