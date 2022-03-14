Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde göstericiler Putin'i ve savaşı protesto ederken, Fransa ve İngiltere'de ilginç bir eylem gerçekleşti. İngiltere'de bir grup gösterici Rus milyarder Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesini, Fransa'da da bir grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını işgal etti.



İngiltere polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska'nın başkent Londra’daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini "Resist London" olarak adlandırdığını aktardı.



Rus milyarder Deripaska'nın Londra'daki evini işgal eden protestocular, malikanede Ukrayna bayrağı açtı. Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki malikaneyi basan grup ayrıca malikaneye "Bu mülk kurtarıldı", "Putin gitmeli" ve "Ukrayna'yı işgal eden Rus oligarklarını işgal edeceğiz" yazılı pankartlar astı.

Grup yaptığı açıklamada, Rus milyarder Deripaska'yı Putin'in Ukrayna'yı işgalinde suç ortağı olmakla suçlayarak, "Bu konağı işgal ederek Ukrayna halkıyla ve aynı zamanda bu saçmalığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz" dedi.

ARALARIND APUTİN'İN ESKİ DAMADININ MALİKANESİ DE VAR

Fransa'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Rus Oligarkı Kirill Dmitriev'in villası basıldı. Fransa'nın güneyindeki Biarritz'de bulunan villayı işgal eden iki eylemci tutuklandı.



Villaya giren Belaruslu bir siyasi mülteci olan Pierre Haffner ve Sergei Saveliev, Ukraynalı mültecilere barınmak için bir konut teklif etme niyetinde olduklarını belirtti. Saveliev, "ABD, İngiltere ve Fransa’dan yetkililer ekonomik olarak Rusya'ya karşı hareket etmenin yollarını ararken biz kendi adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.

Rus protestocu diz çöküp özür diledi: Biz Putin'i istemiyoruz Rusya’da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları için özür diledi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar'dan protesto: Putin Ukrayna'dan git Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti.