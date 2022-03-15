Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana 18 gündür devam eden savaşın sona erdirilmesi için çabalar da sürüyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen dördüncü tur öncesi açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak "Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhâl geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ettik" dedi. Taraflar müzakerelere bugün de devam etme kararı aldı.

HARKOV'DA 11 ÇOCUK ÖLDÜ

Diplomasi çabaları sürerken, savaş da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya, Ukrayna’nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov’u gece gündüz bombalamaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinin vurulması sonucu dün 11 çocuk ölürken 40'tan fazla sivil yaralandı.

Sumi eyaletine bağlı Ahtirka şehri de hava saldırısına uğrarken, sahil şehirlerinden Mıkolayiv’de vurulan okul binasındaki dört kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan dokuz katlı bir apartmana top mermisi isabet etti. 63 kişi tahliye edilirken iki kişi öldü.

Başkent Kiev’deki ülkenin tek uçak fabrikası olan Antonov da, Rusya tarafından bombalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından saatler süren çalışmanın ardından söndürüldü.

ODESSA DİKEN ÜSTÜNDE

Bu arada Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov "Karadeniz’de üç dört gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol’a dönmek mecburiyetinde kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Onları karşılamak için bekliyoruz; Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" dedi.

BEBEĞİYLE ÖLDÜ

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde 9 Mart’ta Rus ordusu tarafından bombalanan doğum hastanesinden ağır yaralı olarak çıkarılan kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Doktor Timur Marin, kadının hastaneye getirildiğinde leğen kemiğinin ezildiğini ve kalçasında da çıkık olduğunu kaydetti. Marin, bebeğin sezaryenle alındığını ancak yaşam belirtisi göstermediğini söyledi. Bebeğini kaybettiğini anlayan anne ağlayarak "Şimdi beni öldürün!" dedi. Yaralı kadına 30 dakikadan fazla süren müdahalenin sonuç vermediğini belirten Marin "İkisi de hayatını kaybetti" dedi.

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