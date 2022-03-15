Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ARVAS

Rusya, Ukrayna’dan Kırım’ı 2014’te işgal ve ilhak etti. İlhak uluslararası toplum tarafından tanınmazken, Rusya’nın 8 senedir Kırım’da yaptıkları, 24 Şubat’ta işgale başladığı Ukrayna’da yapabileceklerinin göstergesi olarak endişeye yol açıyor. Kırım’daki Rus yönetimi sırasında polis eylemcilerin evlerini aradı, bağımsız Kırım Tatar medya kuruluşlarının hemen hemen tamamı kapatıldı, yerel gazeteciler ya iş bırakmak zorunda bırakıldı ya da siyaset dışında sadece eğlenceli haberlere odaklanmak mecburiyetinde kaldı. Basın üzerinde de tam bir sansür var.

Rusya’nın 8 senedir Kırım’da yaptıkları, 24 Şubat’ta işgale başladığı Ukrayna’da yapabileceklerinin göstergesi olarak endişeye yol açıyor.

Kırım’da “Ruslaştırma” politikaları da tam gaz devam ediyor. Bölgede resmiyette Rusça, Tatarca ve Ukraynaca olmak üzere üç dil geçerli olmasına rağmen, Tatarca ve Ukraynaca eğitim vermemeleri konusunda okullara baskı yapılıyor.

RUSLAR TERÖR UYGULUYOR

Polonya Helsinki İnsan Hakları Derneği’nden Lenur Kerymov, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, Ukrayna işgali sonrasında Kırım’da baskıların çok daha arttığını ifade etti. Kerymov, “Kırım Tatarlarının durumu işgalin başlangıcından bu yana zor. Rusya işgale karşı çıkan tüm aktivistlere zulmediyor. Kırım’da şimdiye kadar 20 civarında kişi kayıp. Bunlar güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar ve büyük ihtimalle öldürüldüler. Bu, insanların moralini çok bozdu. Rusya Kırım Tatarlarına terör uyguluyor” dedi.

TATAR İZLERİ SİLİNİYOR

Rusya’nın Kırım’da Tatar kimliğinin ve kültürünün tüm izlerini ortadan kaldırmayı ve her türlü sivil hareketi engellemeyi amaçladığını söyleyen Kerymov, “Rus hapishanelerinde uzun hapis cezaları almış, düşünce mahkûmu saydığımız 100'ün üzerinde Tatar var. Bu insanların çoğunluğu, suç örgütleri, terörizm veya aşırıcılıkla hiçbir bağları olmayan dindar Müslümanlar” ifadesini kullandı. Kerymov, bazı durumlarda insanların sadece Kur’ânıkerim okudukları için hapse atıldığını söylüyor.

UKRAYNA’DA OLABİLECEKLER KORKUTUYOR

Kerymov'un Ukrayna'nın yeni işgal edilen bölgelerinde bundan sonra ne olabileceğine dair tahminleri ise korkunç: “Kitlesel protestolara öncülük edebilecek tüm aktivistler ve insanlar tehdit edilecek, hapse atılacak. Umarım cinayet olmaz ama buna da hazırlanmalıyız. Bunlar, Rusya'nın yerel halkı cezalandırmak ve tehdit etmek için kullandığı tipik yöntemlerdir.”

Rusya Kırım'da S-400’ler ile tatbikat yaptı Rusya Kırım’da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya Kırım'daki askeri birliklerini güçlendirdi Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Kırım'daki askeri birlik Yarımada'nın korunmasını ve Rusya'nın Karadeniz'deki çıkarlarını sağlamak üzere güçlendirildi." dedi.