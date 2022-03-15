Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 20. gününde Ukrayna'da saldırılar devam ederken Rusya Merkez Bankasından dikkat çeken bir hamle geldi. 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artıran Rusya Merkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

Savaşın ardından fiziki altınlara talep artınca Rusya Merkez Bankası duruma müdahale etti ve banklalardan altın almayı durdurdu.

KDV İPTALİ NEDENİYLE TALEP ARTTI

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi. Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıkladı. Bankanın açıklaması şu şekilde:

"Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.”

DÖVİZ SATIŞLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıklamıştı.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği belirtildi.

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