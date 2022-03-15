Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.



Macron’un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e özenme" şeklinde değerlendirildi.

Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

Diğer bir kullanıcı da "Macron’un müstesna bir Fransız Zelenskiy’si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart’ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2019’dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu. Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı.

Macron'dan Putin'in önerisine sert tepki! 'Kabul edilemez...' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "siyasi ve ahlaki olarak alay etme" suçlamasında bulundu.

Macron, Putin ile 2 saate yakın konuştu Rusya'nın Ukrayna işgali öncesinden beri Putin ile sürekli temas halinde olan Macron bugün bir görüşme daha yaptı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklama görüşmenin 1 saat 45 dakika sürdüğü bildirildi.