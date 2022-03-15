Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlatmış olduğu işgal girişimi 20. güne girdi daha önce müzakerelerden sonuç alınamadı. İki ülke arasndaki barış görüşmeleri çevrim içi olarak devam ediyor.

Müzakerelere yönelik açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmelere ilişkin Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor." açıklamasında bulundu.

"Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken." Sözlerini kaydeden Sözcü Peskov olası bir barış görüşmesi için heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Batı medyasınına yönelikte açıklamalarda bulunan Peskov , “Batı’nın Donetsk’te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

SPİKERİN PROTESTOSUNU ‘HOLİGANLIK’ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında editörlerden birinin yayın yapan spikerin arkasına geçip savaş pankartı açarak gerçekleştirdiği protestoyu ‘holiganlık’ olarak değerlendirdi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.