Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı milyonlarca kişi ülkesini terketmek zorunda kaldı. Net rakam verilmese de yüzlercesi bu saldırılar sırasında can verdi, binlercesi yaralandı.

MÜLTECİ SAYISI 3 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler, komşu ülkelere geçen Ukraynalı mülteci sayısını açıkladı.

BM'nin göç örgütü olan IOM'un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.

Ukrayna'da komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 20 günde 3 milyona ulaştığı, bunların 1,4 milyonunun çocuk olduğu bildirildi.

Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.

'1,4 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK ÜLKEDEN KAÇTI'

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

“Şu an 1,4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı.” diyen Elder, bunun, savaşın başından bu yana Ukrayna'da günde 70 bin çocuğun mülteci durumuna düştüğü anlamına geldiğini vurguladı.

Elder, Ukrayna'daki mülteci krizinin hız ve ölçek açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri olmadığını vurguladı.

'TEK YOL SAVAŞIN SONA ERMESİ'

Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, “Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir.” ifadesini kullandı.

Elder, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

4 MİLYON SİVİL ÜLKEDEN KAÇABİLİR

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş başladığında Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukraynalılar için kolları sıvadılar: Evini mültecilere açanlara ayda 6 bin 700 lira Rusya'nın işgal girişimi sonrası başka ülkelere kaçan göç eden Ukraynalılar için İngiltere kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre Ukraynalı mültecilere evini açanlara aylık 6 bin 700 lira ödenecek.

Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek Rusya-Ukrayna savaşı 17. günde sürerken Almanya, Rus saldırlarıdan Moldova'ya kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı.