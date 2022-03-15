Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 20. gün geride kaldı. Beşincisi düzenlenen müzakereden de, barış kararı çıkmadı. Savaşın devam ettiği Ukrayna'da ordu, Rus kuvvetlerine ait bir tankın imha edildiği anları saniye saniye görüntüleyerek kamuoyu ile paylaştı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait tankı imha ettiği anları havadan görüntüleyerek, kamuoyu ile paylaştı. Rus tankının isabet almasının ardından alev topuna döndüğü görüldü.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana toplam 13 bin 500'den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet topçu bataryası, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı kaybettiğini duyurmuştu.

Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya Çeçenistan'dan daha fazla kayıp verdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde, 19 gün boyunca Çeçenistan'a girmesinden daha fazla kayıp verdiğini belirtti

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.