Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları Kiev'e gidecek Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarının, Avrupa Birliği (AB) misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.
Kiev'den barış için üç talep Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için gerçekleştirilen müzakerelerde Kiev, Moskova’dan “Ateşkes, birliklerin derhâl geri çekilmesi ve güvenlik garantisi” talep etti.