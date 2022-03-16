Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde en az saldırıya maruz kalan kentlerden Odessa'ya, Rus gemileri tarafından ateş açıldı.

'SAVUNMA SİSTEMİMİZİ TEST EDİYOR'

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

GÖNÜLLÜLER KUM ÇUVALLARINI DOLDURMAYA DESTEK VERDİ

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden bu yana Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatılırken, kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa kentindeki sahilde bulunan yaklaşık 100 gönüllü, çuvallara kum doldurarak yol barikatlarına destek verdi.

Zelenskiy Rusya'nın planını açıkladı: Odessa'yı bombalayacaklar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesini isteyerek, “Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” dedi.

Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.

Ukrayna, Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu 'istenmeyen kişi' ilan etti Ukrayna, Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadığını belirterek cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu sınır dışı edeceğini açıkladı.