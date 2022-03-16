Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken bölgeden çok sayıda ölüm haberleri de geliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev’in Salı günü Mariupol’de öldürüldüğünü duyurdu.

DAHA ÖNCE SURİYE’DE SAVAŞMIŞTI

Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN GENERAL SAYISI 4’E ÇIKTI

Tümgeneral Oleg Mityaev’in de ölümüyle öldürülen Rus General sayısı 4’e yükselmiş oldu.

13 BİN 500 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın işgal harekatının ardından geçen 21 günde, Rus askeri güçlerinin yaşadığı kayıpları açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi, 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA imha edildi" denildi.

Ukrayna istihbaratından Putin’in canını sıkacak açıklama: Üst düzey general Vitali Gerasimov öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde 13. Güne girilirken Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada üst düzey general Vitali Gerasimov’un öldürüldüğü açıklandı. İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.

Tümgeneral'e özel operasyon: Putin'in en değerli komutanı öldürüldü Ukrayna'ya ağır kayıplar verdiren Rus ordusunda beklenmedik bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en değerli komutanlarından biri olduğu bilinen Komutanı Andrei Sukhovetsky'in, Ukrayna'daki özel bir operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.