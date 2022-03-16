Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 21. güne girdi. Ukrayna ordusu, Herson Havaaalın'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti.

Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.

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Harkov’da televizyon kulesi vuruldu Rusya, Harkov’da televizyon kulesini vurdu. Bunun üzerine vatandaşların, televizyon yayınları durdu.