Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Notre Dame Katedrali'nde yapılan çalışmalarda işçiler kazı esnasında karşılaştıkları manzara ile adeta şok oldu. Kazı yapılan alanda 14. yy'dan kalma antik mezarlar ve kurşundan bir lahit bulundu.

Fransa'da bulunan ve yaklaşık 3 yıl önce çatısında çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nde kazı çalışmaları devam ederken Çalışma yapan işçiler tarafından bulunan tarihi mezar, devlet yetkililerinin de dikkatini çekti.

DÜNYA TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Özel yetkililerin görevlendirildiği kazının, dünya tarihine ışık tutması bekleniyor. Fransa Kültür Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise katedralden çıkanlar nedeniyle kazı süresinin uzatıldığı belirtildi.

İnsan biçimli kurşun lahitin bir devlet bütüğüne ait olduğu tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ BİR DEVLET BÜTÜĞÜNE AİT OLABİLİR

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nde kazı çalışmalarını sürdüren işçiler ve arkeologlar tarafından bulunan keşif, heyecan oluşturdu. Fransız devletinin de yakından ilgilendiği kazılarda önemli bir devlet büyüğüne ait olduğu belirtilen lahit mezar bulundu. Araştırmacılar, insan biçimli kurşun lahitin tamamen korunmuş olduğunu açıkladı.

BİLİMSEL KALİTEDE KALINTILAR

Arkeologlar ayrıca katedral tabanının hemen altında, Fransız Gotik biçiminin en eski örneklerinden biri olan Notre Dame'ın yapım aşamasında olduğu 1230 civarında yapılmış olması muhtemel bir çukur keşfetti. Ayrıca Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Geçişin zemini dikkate değer bilimsel kalitede kalıntılar ortaya çıkardı" dedi ve kazı çalışmalarının 25 Mart'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Fransa Ulusal Arkeoloji Enstitüsü'nden Christophe Besnie ise ,"Notre Dame’ın altında kumaş kalıntıları, saç ve bitki kalıntıları gibi organik maddeler bulunduğunu gösteren küçük bir kamera göndermeyi başardık. Bu bitkilerin hala orada olması, içindekilerin çok iyi korunduğunu gösteriyor” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 2024'TE BİTECEK

Bununla birlikte, 12. yüzyıldan kalma ünlü katedral, Nisan 2019'da yangın nedeniyle zarar görmesinin ardından şu anda restore ediliyor. Ancak, 100 metre yüksekliğindeki ahşap çatı mahyasını restore etmek için gereken iskelenin kurulmasından önce, önlem olarak katedralin içinde kazı çalışmaları başlatıldı. Katedral'de restorasyon çalışmalarının 2024'te bitmesi planlanıyor.

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