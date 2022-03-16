Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi. Putin-Zelenskiy görüşmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu da cevaplayan Peskov, iki liderin görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.

"ANLAŞMA PAKETİ AÇIKLAMAK İÇİN ERKEN"

Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.

Zelenskiy, savaşın seyrini değiştirecek karar için konuştu: Ukrayna zafer kazanmıştır Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın askeri operasyonu derhal durdurması çağrısında bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Zelenskiy, kararı zafer olarak yorumladı.

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