Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Fedorov ile konuştuğunu kaydetti. İkili, Fedorov’un güvenli bir yerde olduğunu ve yakında görevine geri döneceğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusunca 11 Mart'ta kaçırılan Fedorov’un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.

Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.

Dev Alman şirketinden Rusya'ya kötü haber Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimleri devam ederken Almanya'nın en büyük şirketi olan E.ON Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye’den Ukrayna-Rusya barışı için yoğun mekik diplomasi Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başladığı ilk günden itibaren barışın tesis edilmesi için arabulucu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 20’yi aşkın liderle yüz yüz ve telefonda görüşerek başarılı bir mekik diplomasi yürütüyor. Erdoğan bugün bölgedeki son durumu değerlendirmek için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ankara'da ağırlarken Dışişleri Bakan Çavuşoğlu ’da bugün Rusya’da, yarın ise Ukrayna’da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek.