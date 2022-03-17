Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, barış için gerçekleşen müzakerelerden henüz sonuç alınamadı. Financial Times gazetesi, Kiev ve Moskova arasındaki müzakerelerle ilgili olarak yani bir iddia ortaya attı. Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerinde sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

İngiliz Financial Times Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü. Bu maddelere göre, ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından, Rusya, ukrayna'dan çekilecek.

'MÜTTEFİKLERİNDEN KORUMA SAĞLAYACAK'

Financial Times, ayrıca tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti ve haberini müzakerelerle bağlantılı 3 kişiye dayandırdı.



Bununla birlikte, geçiçi barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmacağı garantisi de verecek.



Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna'nın tarafsızlığının Avusturya veya İsviçre modeli olabileceğini dile getirdi.

Sözü geçen 15 maddelik taslağın ilk olarak Pazartesi günü müzakere edildiği de gelen haberler arasında bulunuyor.



Diğer taraftan, Batı ülkelerinin vereceği güvenlik garantileri konusunda, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsünün uzlaşma konusunda engel çıkarabileceği belirtiliyor.



Ukrayna tarafı ise anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin çekilmesini de şart koşuyor

KREMLİN: HERHANGİ BİR ANALŞMAYI AÇIKLAMAK İÇİN ERKEN

Ukrayna tarafı, Rusya'nın samimiyeti konusunda da kaygılı.. ukraynalı yetkililer, rusların cepheye mühimmat ve asker sevikayatı yapabilmek için zaman kazanmaya çalıştığından endişe ediyor.



Financial Times'ta çıkan barış planı iddiası Kremlin'e de soruldu. Kremlin, "herhangi bir anlaşmayı açıklamak için erken" değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir! Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.

Kremlin'den Ukrayna için İsveç modeli teklifi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulması fikrine olumlu baktıklarını ifade ederek, "Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu" dedi.