Türkiye Gazetesi

Rusya’da bir televizyon kanalında akşam haberleri sunulurken Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden Marina Ovsyannikova’ya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sığınma teklifinde bulundu. BFM TV'nin haberine göre, Ovsyannikova, Alman Dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un teklifini reddettiğini ve ülkesini terk etmek istemediğini söyledi.

MACRON’UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Gazeteci Ovsyannikova verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Macron’un iltica teklifini reddeden Ovsyannikova, ''Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Hiçbir koşulda ayrılmak, başka yere gitmek istemiyoruz” dedi. Kimsenin kardeş bir halka yönelik bu savaşı kabul etmeyeceğini söyleyen Ovsynannikova, pankart açmasıyla ilgili soruya ''Rusların da bu savaşa karşı olduğunu göstermek istedim. Batı'da birçok insan bunu anlamıyor'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da önceki gün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı. Ovsyannikova, Moskova’da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

Macron’un havacı kıyafetli fotoğrafları "Zelenskiy’e özenme" şeklinde yorumlandı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e özenme" şeklinde değerlendirildi.