Türkiye Gazetesi

Rusya devlet televizyonunda yayımlanan Baltık işgal planı, Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefinin Baltıklar olacağı endişelerine yol açtı. Genelkurmaydan emekli olan ve şu anda yedek subay olarak görev yapan Rus albay Igor Korotchenko tarafından Rossiya 1 televizyonunda anlatılan şoke edici senaryo, Rusya ordusunun NATO üyesi Letonya, Litvanya ve Estonya ile tarafsız İsveç’in bir bölümünü ele geçirdiğini gösteriyor.

"BALTIK DENİZİ'NİN TAMAMI HEDEF OLUYOR"

Konuşlanmış NATO birliklerinin işaretlendiği İngilizce haritalara kırmızı çizgiler çizerek açıklamalar yapan emekli albay, "Baltık ülkelerini ele geçirme senaryosu böyle olur" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Başlangıçta büyük bir Rus radyo-elektronik darbesi indirilir ve bütün NATO radarları kör olur. Radarları hiçbir şey görmez. Şu anda İsveç adası Gotland'a Rus askeri uçakları iniyor ve adaya S-400 uçaksavar füze sistemleri ile Bastion kıyı gemisavar sistemleri kuruluyor. Ardından Baltık Denizi’nin tamamı Rus güçlerinin hedefi oluyor."

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan harita

TÜM BALTIK ÜLKELERİ KREMLİN'E BİAT EDECEK

Programın sunucusu da Rusya'nın 400 kilometrelik uçuşa yasak bölge ilan edeceğini ifade etti. Televizyondaki korkunç senaryo, tüm Baltık ülkelerinin Kremlin’e biat edeceği, İsveç’in de Gotland’ı 99 yıllığına Rusya’ya kiralayacağı tahminiyle sona erdi. Rusya’nın baş müttefiki Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da daha önce televizyonda Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki hedefinin Moldova olacağını ifşa etmişti.

İsveç geleneksel olarak tarafsız olmasına rağmen, Rusya'nın stratejik açıdan önemli Gotland adasını ele geçirmeye çalışabileceği korkusu ile silahlı kuvvetlerini artırdı.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.

Rusya yaptırımlara karşı harekete geçti! Batı ile hesaplaşma hazırlığında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 22. güne girdi. Bugüne kadar gerçekleşen barış müzakerelerinden sonuç alınamazken, batılı devletlerin Rusya’ya karşı yaptırımları da savaşın sona ermesi için yeterli olmadı.