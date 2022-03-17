Türkiye Gazetesi

Belarus-Polonya sınırına 8 Kasım 2021'de mülteci akını oldu. Çoğunluğu Irak ve Suriyeli iki bin mülteci, Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalıştı. Grup, önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekledi, ardından da Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri döndü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık'ta "Polonya’nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı" gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'a sığındı. Çeçko, Polonya güvenlik güçlerinin geçen yılın yaz aylarından itibaren 240’tan fazla göçmeni öldürdüğünü, cesetleri de hazırlanmış toplu çukurlara toplu halde gömdüğünü iddia etti.

Bu suçlamalar dünya gündemine oturdu. Polonya Silahlı Kuvvetleri ise ithamların asılsız olduğunu söyleyip Çeçko’yu firar etmekle suçlamıştı.

Belarus Soruşturma Komitesi, bugün Çeçko’nun Minsk’te oturduğu evde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığını duyurdu. Olay yerine gönderilen ekipler, Polonyalı askerin hayatını kaybettiğini belirledi. Çeçko’nun ölüm sebebi araştırılıyor.

Polonya’dan Ukraynalı sığınmacılara yardım yasasını onayladı Polonya, Rusya'ya saldırıları nedeniyle ülkeden kaçan Ukraynalı sığınmacılara aylık bin 200 zloti (4 bin 71 TL) nakit yardımı yapma kararı aldı.

Polonya, Rusya'nın paralarını bloke etti Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.

Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak MİG-29 kararı Rusya'nın NATO'ya üye olması halinde savaşla tehdit ettiği bir diğer ülke olan Polonya'dan dikkat çeken bir açıkalma geldi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna için istediği elindeki tüm MİG-29 jetleri Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne teslim etme hazır olduklarını duyurdu.