Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmek için savaş bölgeisne gitti. İkili, Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv şehrinde bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bu görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapdı. Bakan Kuleba, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte" dedi.

Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, şunları aktardı: Savaşın durdurulması için Türkiye, diplomatik görüşmeler yürütüyor. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalarına minnettarız.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'da Kuleba ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyenlere seslendi: Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, “Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba acı bilançoyu açıkladı: Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın kuşattığı liman kenti Mariupol'de gerçekleşen saldırılarda 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.