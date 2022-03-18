Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bu sabah Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi konuya ilişkin açıklamasında, havaalanı içindeki uçak onarım fabrikasının vurulduğunu söyledi. Sadovyi, “Havaalanında bulunan uçak onarım fabrikasına atılan birkaç roket sonucu uçak onarım fabrikasının binası yıkıldı. Binadaki çalışma programı önceden durdurulduğu için hayatını kaybeden olmadı. Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sadovyi, can kaybı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.